Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Новости   //    Гандбол   //    Россия

В тренерском совете Федерации гандбола России призвали к пожизненной дисквалификации игроков молодежной сборной

12:16

Анатолий Драчев, председатель тренерского совета Федерации гандбола России, выразил «СЭ» свою точку зрения на то, какие санкции следует применить к игрокам молодежной сборной России, делавшим ставки на исход матчей с участием команды.

Юниорская сборная России по&nbsp;гандболу.Большой скандал в гандбольной сборной России. Игроки юниорской команды причастны к ставкам

— С моей точки зрения это абсурдная, возмутительная ситуация, — сказал Драчев. — Влияние на результат своей команды посредством ставок — ничего хуже в спорте быть не может. Считаю, совершенно правильно, что руководство нашей федерации тут же отреагировало на эти неправомерные и неумные действия и придало ситуацию гласности. Ведь это в определенной степени предательство принципов честной игры, интересов нашей родины и честного имени российского гандбола на международной арене.

— Кроме того, это глупость, за которую придется отвечать совсем молодым ребятам и клеймо, от которого им не отмыться всю жизнь, — продолжает Драчев. — Не говоря уже о том, что это будет серьезным ударом по дальнейшему участию наших спортсменов в престижных международных турнирах. Меня удивляет другое. Когда в команде происходят такие вещи, это не может остаться незамеченным. Поэтому у нас большие вопросы и к штабу молодежной сборной. Были ли у тренеров какие-то подозрения еще в период проведения турнира?

— Комиссия по этике должна предоставить Исполкому ФГР все необходимы результаты расследования для вынесения объективного решения. Мое мнение, что главных зачинщиков и организаторов этих неправомерных действий нужно дисквалифицировать пожизненно, — заключил Драчев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Вячеслав Короткин все материалы автора

Читайте также

О чем три года молчал Галицкий. Главное в интервью миллиардера
Воры вернули Весниной олимпийские медали с запиской и коробкой конфет
Глушаков: «Может, у Жиркова откроется третье или четвертое дыхание и в сборную вернется»
«Локомотив» сильно поторопился, уволив Скабелку. Единственное оправдание — на рынке был готовый тренер на замену
«Я тебе панамку поправлю». История конфликта Карпина и Дзюбы
vs
2
Офсайд