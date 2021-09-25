В тренерском совете Федерации гандбола России призвали к пожизненной дисквалификации игроков молодежной сборной

Анатолий Драчев, председатель тренерского совета Федерации гандбола России, выразил «СЭ» свою точку зрения на то, какие санкции следует применить к игрокам молодежной сборной России, делавшим ставки на исход матчей с участием команды.

— С моей точки зрения это абсурдная, возмутительная ситуация, — сказал Драчев. — Влияние на результат своей команды посредством ставок — ничего хуже в спорте быть не может. Считаю, совершенно правильно, что руководство нашей федерации тут же отреагировало на эти неправомерные и неумные действия и придало ситуацию гласности. Ведь это в определенной степени предательство принципов честной игры, интересов нашей родины и честного имени российского гандбола на международной арене.

— Кроме того, это глупость, за которую придется отвечать совсем молодым ребятам и клеймо, от которого им не отмыться всю жизнь, — продолжает Драчев. — Не говоря уже о том, что это будет серьезным ударом по дальнейшему участию наших спортсменов в престижных международных турнирах. Меня удивляет другое. Когда в команде происходят такие вещи, это не может остаться незамеченным. Поэтому у нас большие вопросы и к штабу молодежной сборной. Были ли у тренеров какие-то подозрения еще в период проведения турнира?

— Комиссия по этике должна предоставить Исполкому ФГР все необходимы результаты расследования для вынесения объективного решения. Мое мнение, что главных зачинщиков и организаторов этих неправомерных действий нужно дисквалифицировать пожизненно, — заключил Драчев.