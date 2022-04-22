Людмила Бодниева: «Вяхирева весь сбор отработала с улыбкой на лице»

Главный тренер сборной России Людмила Бодниева после победы над «молодежкой» (35:21) в полуфинале OLIMPBET Кубка дружбы сказала, что многие игроки из команды соперниц уже стучатся в двери основы.

— Цели обязательно проучить молодежку у нас не было, — сказала Бодниева. — Мы просили команду сыграть собранно, отнестись серьезно. Я напомнила девушкам, что все они родом из молодежки, все прошли эту школу. В целом получилось, хотя по ряду моментов есть претензии. Игра показала, что у нас есть достойный резерв, из которого мы можем черпать игроков. В скором времени мы обратимся к их услугам. Кого бы я пригласила прямо сейчас на финальный матч? Думаю, называть фамилии некорректно, но мы собирались уже на этот сбор пригласить пять игроков молодежного состава. Все гандболистки на виду, мы за ними следим, и многие уже стучатся в двери основной сборной.

— Как оцените первый матч Анны Вяхиревой после возвращения?

— Знаю Аню не первый год, и прежде всего, отмечу положительные перемены в ее настроении — видимо, сказывается пауза, которую она брала после Олимпиады. Вяхирева отработала весь сбор с улыбкой на лице, с отличным настроем. Ей еще можно набирать и физические кондиции, и игровые, но как показывают матчи, она в хорошей форме. Ее работой я более чем довольна.

— В сборной давняя проблема с линейными — в пятницу дебютировали Алена Амельченко и Алина Синельникова, как оцените их игру?

— Не секрет, что мы находимся в поиске. Довольна и той и другой, плюс мы рассматриваем ряд игроков «молодежки». Чем больше будет выбор, тем больше вероятность того, что кто-то из них застолбит себе место в основе. На данный момент на сборе здорово себя проявила Амельченко.

В субботу в финале турнира России сыграет с Белоруссией.