Женская молодежная сборная России по гандболу стала бронзовым призером Кубка дружбы

В заключительный игровой день женского международного Кубка дружбы молодежная сборная России (U-20) по гандболу в матче за третье место оказалась сильнее команды «Голдхэнд Юнайтед» из Китая — 39:26.

В составе «Голдхэнд Юнайтед» помимо китайских гандболисток выступают четыре игрока из России. Одним из тренеров команды является Евгений Трефилов.

В финале основная сборная России сыграет с командой Белоруссии. Решающая встреча пройдет в субботу и начнется в 17.30 (мск).