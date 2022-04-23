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Сегодня, 16:41

Женская молодежная сборная России по гандболу стала бронзовым призером Кубка дружбы

Иван Шитик
Корреспондент
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В заключительный игровой день женского международного Кубка дружбы молодежная сборная России (U-20) по гандболу в матче за третье место оказалась сильнее команды «Голдхэнд Юнайтед» из Китая — 39:26.

В составе «Голдхэнд Юнайтед» помимо китайских гандболисток выступают четыре игрока из России. Одним из тренеров команды является Евгений Трефилов.

В финале основная сборная России сыграет с командой Белоруссии. Решающая встреча пройдет в субботу и начнется в 17.30 (мск).

Сборная России по гандболу
Евгений Трефилов
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