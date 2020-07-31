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Главный тренер женской сборной России покинул «Ростов-Дон»

16:27
Амброс Мартин. Фото «Ростов-Дон».
Амброс Мартин. Фото «Ростов-Дон».
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Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» и главный тренер команды Амброс Мартин приняли решение о досрочном расторжении соглашения, сообщает сайт команды.

— Для меня это было сложное решение, я провел два замечательных сезона с этой командой. Была проделана большая работа, были большие победы, в «Ростов-Доне» я чувствовал себя очень хорошо. Единственная причина, по которой я покидаю команду, это желание быть рядом с моей семьей, с детьми, по которым я очень скучаю — в жизни есть важные вещи, ради которых приходится принимать непростые решения. Мне очень жаль, что вместе нам не удалось выиграть Лигу чемпионов, желаю команде скорее взять долгожданный трофей, потому что игроки и клуб готовы к этому, — заявил тренер.

Также специалист отметил, что продолжит занимать пост главного тренера сборной России. Он возглавляет женскую национальную команду с августа прошлого года, став первым иностранцем во главе российской сборной. Под его руководством россиянки завоевали бронзовые медали чемпионата мира — 2019.

Мартин работал в «Ростове» с лета 2018 года. Под его руководством клуб по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал победителем кубка страны.

Дополнительная информация:

https://www.rostovhandball.ru/?dialog=news-details&id=67788

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