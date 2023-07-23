Михайличенко о финале с «Ростов-Доном»: «Вся команда была так заряжена на победу, что в какой-то момент разница в счете стала двузначной!»

Лидер гандбольного ЦСКА и сборной России Елена Михайличенко, которую признали самым ценным игроком Суперлиги-2022/23, в интервью «СЭ» рассказала о том, как отыграла решающий матч чемпионата на уколах.

— Второй матч финальной серии с «Ростов-Доном» и вы пропустили из-за повреждения. Что стряслось?

— На тренировке подвернула голеностоп. Сразу стало ясно — сыграть в Ростове шансов нет. Я туда и не ездила. С ногой все было плохо, очень сильный отек. Рентген показал — растяжение связок. При этом прекрасно понимала: если дойдет до третьего матча, его уже нельзя пропускать.

— Вышли на уколах?

— Да. На разминке было тяжеловато, а потом началась игра, захлестнул азарт, и о больном голеностопе вообще не вспоминала. Даже в тайм-ауте не потребовалась помощь врачей.

— Радостно слышать.

— Вынужденный перерыв пошел на пользу. Из-за травмы я несколько дней не тренировалась. Чуть-чуть отдохнула, переключилась. И в решающем матче выдала хорошую игру. Особенно в первом тайме, когда забила шесть мячей.

— Невероятно.

— Да у нас вся команда была так заряжена на победу, что в какой-то момент разница в счете стала двузначной! Я прямо кайфовала. Получала наслаждение от каждой секунды, проведенной на площадке.

— С утра-то прихрамывали?

— Ну, не без этого. Нога побаливала, но я уже не обращала внимания. Радость от чемпионства и от того, что сложнейший сезон наконец-то позади, затмили все!

ЦСКА победил «Ростов-Дон» в финальной серии плей-офф Суперлиги со счетом 2-1 в серии. В решающей, третьей встрече красно-синие выиграли со счетом 35:29.