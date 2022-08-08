Дмитриева рассказала, почему гуляла по улице с огромным синяком на лице

Капитан сборной России по гандболу Дарья Дмитриева в интервью «СЭ» рассказала о профессиональных травмах, которые она получала во время матчей и тренировок.

— По лицу периодически прилетает — то локтем, то кулаком. Потом несколько дней хожу с бланшем.

— Был среди них особенно живописный?

— Прошлым летом на предолимпийском сборе в Сочи Влада Бобровникова удружила. На тренировке попыталась меня обыграть и залепила локтем. Разумеется, не специально. Но бланш был великолепный. Черно-фиолетовый! На пол-лица! Главное, случилось все накануне выходных.

— Вдвойне обидно.

— Да уж. Мы вернулись в Москву, дня через три нужно было фотографироваться на визу. Синяк долго замазывала, но полностью замаскировать все равно не удалось.

— В Москву летели в темных очках?

— Нет. Из-за синяков не парюсь. Хотя народ на улице шарахается. Кто-то наверняка думает: «Бедная девочка! Ее ведь муж бьет!» А мне по барабану.

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