Даниил Шишкарев — новый капитан ЦСКА

Решением тренерского штаба гандбольного клуба ЦСКА Даниил Шишкарев был избран новым капитаном команды .

« Эмоции у меня, конечно, положительные. Кардинально нового я для себя ничего не открою, так как был капитаном в сборной России, но обязательно постараюсь оправдать то доверие, которое тренерский штаб выразил в момент назначения меня капитаном, — сказал Шишкарев. — Основная ответственность, которую я чувствую на себе, — это успешное выполнение поставленных перед командой задач на сезон. Важны результаты, и многое зависит именно от лидера. А тмосфера в команде рабочая. Мы провели три цикла тренировок в Абрау-Дюрсо, по том некоторые игроки отправились на сборы национальной команды , а кто-то продолжил клубные тренировки. Сейчас все, наконец, воссоединились и полностью отдаются рабочему процессу. Очень уже ждем первых игр, чтобы попрактиковаться перед началом сезона. Я постараюсь поделиться всем своим имеющихся опытом с молодыми ребятами. Буду направлять г де-то психологически, где-то в плане мастерства. У верен, у нас получится отличная и слаженная команда, а все поставленные игровые цели будут достигнуты».

(Василиса Воробкова)