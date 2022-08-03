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Сегодня, 14:06

Даниил Шишкарев — новый капитан ЦСКА

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Даниил Шишкарев.
Фото Василий Пономарев

Решением тренерского штаба гандбольного клуба ЦСКА Даниил Шишкарев был избран новым капитаном команды.

«Эмоции у меня, конечно, положительные. Кардинально нового я для себя ничего не открою, так как был капитаном в сборной России, но обязательно постараюсь оправдать то доверие, которое тренерский штаб выразил в момент назначения меня капитаном, — сказал Шишкарев. — Основная ответственность, которую я чувствую на себе, — это успешное выполнение поставленных перед командой задач на сезон. Важны результаты, и многое зависит именно от лидера. Атмосфера в команде рабочая. Мы провели три цикла тренировок в Абрау-Дюрсо, потом некоторые игроки отправились на сборы национальной команды, а кто-то продолжил клубные тренировки. Сейчас все, наконец, воссоединились и полностью отдаются рабочему процессу. Очень уже ждем первых игр, чтобы попрактиковаться перед началом сезона. Я постараюсь поделиться всем своим имеющихся опытом с молодыми ребятами. Буду направлять где-то психологически, где-то в плане мастерства. Уверен, у нас получится отличная и слаженная команда, а все поставленные игровые цели будут достигнуты».

(Василиса Воробкова)

Даниил Шишкарев
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