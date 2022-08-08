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Сегодня, 08:20

Капитан сборной России по гандболу рассказала о своем отъезде в Словению

Александр Кружков
Обозреватель
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Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева в интервью «СЭ» объяснила мотивы перехода из ЦСКА в словенскую команду «Крим».

— Все определила Лига чемпионов. Если бы Россию не отстранили от участия в международных соревнованиях, конечно, я бы осталась в ЦСКА. Спасибо руководству, что пошли навстречу и на правах аренды отпустили в «Крим». Если в следующем сезоне еврокубковый бан снимут, сразу вернусь.

— Как я понимаю, вариантов и помимо «Крима» хватало?

— Да, звали во Францию, Норвегию, Данию, Венгрию...

— Почему же выбрали «Крим»?

— Я впервые буду играть за границей. Решила начать со Словении, которая ближе к нам по менталитету. Да и Драган Аджич — топ-тренер. Хотелось с ним поработать. Лет семь назад он уже приглашал меня в свою команду. Тогда Аджич возглавлял «Будучность», а я выступала за волгоградское «Динамо».

— Почему не сложилось?

— Мы вылетели из Лиги чемпионов, и клуб из Подгорицы предложил мне контракт на два месяца — с прицелом на «Финал четырех». Я отказалась. Была еще молодая, думала: «Какая «Будучность»? Зачем мне это надо? Не поеду!»

— Как в Словении в свете последних событий относятся к русским?

— Замечательно! Когда по-русски с кем-то разговариваю по телефону и захожу в магазин или кафе, никаких проблем. Нет косых взглядов, никто не фыркает. В клубе тоже приняли очень тепло. Так что мне здесь комфортно. Любляна — город красивый, солнечный. А в «Криме» много хороших игроков. Думаю, нам по силам выиграть Лигу чемпионов. Это моя цель. Хотя официально такую задачу перед командой пока не ставили.

Полностью интервью Дарьи Дмитриевой читайте на сайте «СЭ»

Сборная России по гандболу
Дарья Дмитриева
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