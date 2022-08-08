Капитан сборной России по гандболу рассказала о своем отъезде в Словению

Олимпийская чемпионка Дарья Дмитриева в интервью «СЭ» объяснила мотивы перехода из ЦСКА в словенскую команду «Крим».

— Все определила Лига чемпионов. Если бы Россию не отстранили от участия в международных соревнованиях, конечно, я бы осталась в ЦСКА. Спасибо руководству, что пошли навстречу и на правах аренды отпустили в «Крим». Если в следующем сезоне еврокубковый бан снимут, сразу вернусь.

— Как я понимаю, вариантов и помимо «Крима» хватало?

— Да, звали во Францию, Норвегию, Данию, Венгрию...

— Почему же выбрали «Крим»?

— Я впервые буду играть за границей. Решила начать со Словении, которая ближе к нам по менталитету. Да и Драган Аджич — топ-тренер. Хотелось с ним поработать. Лет семь назад он уже приглашал меня в свою команду. Тогда Аджич возглавлял «Будучность», а я выступала за волгоградское «Динамо».

— Почему не сложилось?

— Мы вылетели из Лиги чемпионов, и клуб из Подгорицы предложил мне контракт на два месяца — с прицелом на «Финал четырех». Я отказалась. Была еще молодая, думала: «Какая «Будучность»? Зачем мне это надо? Не поеду!»

— Как в Словении в свете последних событий относятся к русским?

— Замечательно! Когда по-русски с кем-то разговариваю по телефону и захожу в магазин или кафе, никаких проблем. Нет косых взглядов, никто не фыркает. В клубе тоже приняли очень тепло. Так что мне здесь комфортно. Любляна — город красивый, солнечный. А в «Криме» много хороших игроков. Думаю, нам по силам выиграть Лигу чемпионов. Это моя цель. Хотя официально такую задачу перед командой пока не ставили.

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