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Сегодня, 16:39

ЦСКА выиграл у омского «Скифа» в непростой борьбе

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Артур Рудь.
Фото Александр Хазов, ЦСКА

В первом домашнем матче Суперлиги ЦСКА обыграл омский «Скиф» — 38:36. О прошедшей встрече рассказал Артур Рудь.

— Первые десять минут игры мы начали хорошо, повели в четыре мяча. Но потом расслабились. Думали, что матч дастся нам легко. Это уже третья игра в новом сезоне, которую мы начинаем достойно, а потом упускаем из-под своего контроля. Пропустили много легких мячей, не справились в защите. Двадцать голов от соперника низшей части таблицы — это плохой результат. «Скиф» — хорошая команда. Ребята бегут и неплохо отрабатывают в позиционном нападении. К этому сезону они прибавили, но нам непозволительно выступать на таком уровне. К перерыву мы поняли, что проблем в нападении у нас не было, но мы очень много пропустили. Во втором тайме полностью исправиться не удалось. Мы снова пропускали глупые передачи, легкие голы. Но благодаря вратарской работе и эмоциональному подъему мы все же вырвались вперед и одержали победу с отрывом в два мяча, — поделился Рудь. — Эмоции у нас сложные. На Суперкубке, к которому мы готовились два месяца, мы отдали все свои эмоции. И сейчас, когда нам по игровой сетке попадаются соперники слабей нас, мы не можем правильно на них настроиться и сконцентрироваться. Тяжелый период, но мы уже выходим из него. Недаром говорят, что защитить трофей сложней, чем его завоевать. Дальше нас ждут более серьезные игры и соперники. Уверен, нам под силу изменить свой настрой в голове и подойти к ним в полной боевой готовности и с максимальным взаимопониманием на площадке.

Следующий домашний матч ЦСКА состоится 3 октября. Соперником армейцев станет «Динамо-Сунгуль».

(Василиса Воробкова)

ГК ЦСКА
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