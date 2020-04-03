ЦСКА проводит тренировки в режиме видеоконференций

Гандбольный ЦСКА, как и другие российские клубы из разных видов спорта, находится в режиме самоизоляции из-за распространения коронавируса. О трудностях сохранения физических формы «на удаленке» и введенных в тренировочный процесс новшествах рассказал тренер клуба по ОФП Вадим Попов.

— Конечно же, режим самоизоляции потенциально плохо скажется на физической подготовке и тонусе спортсменов. В домашних условиях крайне сложно сохранить необходимые кондиции, — сказал пресс-службе клуба Попов. — Поэтому тренерским штабом были учтены условия проживания спортсменов, и для всех игроков предоставляется возможность тренироваться дома по видеокурсам. Корректировать режим игроков мы теперь будем с помощью видеоконференций. Благо, сейчас эта функция доступна как с ПК, так и с мобильных телефонов.

Основная задача — это контроль соблюдения режима и наших рекомендаций. Конечно же, есть и психологический аспект — очень важен визуальный контакт, живое, насколько это возможно, общение. Это позволяет всегда держать «руку на пульсе», оперативно реагировать на какие-то жалобы, если спортсменов что-то беспокоит.

Поддержка физической формы наших гандболистов — наша основная задача сейчас, все мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы чемпионат наконец-то возобновится.

Молодежный состав московских армейцев также отправлен на карантин и тренируется по индивидуальной программе, разработанной для условий домашнего режима. (Александр Акимов)