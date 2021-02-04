ЦСКА обыграл «СГАУ-Саратов»

Встреча между ЦСКА и саратовским СГАУ в Москве завершилась победой красно-синих — 31:28. О сложностях, с которыми столкнулись армейцы, и о факторах победы рассказал левый крайний ЦСКА Сергей Николаенков.

— Этот матч стал первым после длительной паузы, и он вышел для нас непростым. Мы играли в усеченном составе, несколько наших ведущих игроков травмированы или еще не до конца восстановились. Перед началом матча мы понимали, что саратовцы смогут дать хороший бой: команда любит бежать, «играть на спинах», проводить быстрые и резкие атаки, — рассказал Николаенков. — Основными факторами нашей победы стали стремление к победе и физическое состояние гандболистов. После неудачного отрезка во втором тайме наш тренер взял тайм-аут, привел игроков в чувства, замотивировал. Нам удалось найти ментальные и физические резервы, которые позволили оторваться на несколько мячей и пресечь попытки «СГАУ-Саратова» отыграться. Думаю, что эта игра будет полезна в преддверии важных матчей Лиги Европы. Мы разберем наши ошибки, исправим их, и это сделает нас только сильнее.

Следующий матчи ЦСКА сыграет в рамках Лиги Европы 9 и 10 февраля в Москве. Соперником команды Велимира Петковича будет французский «Монпелье». (Александр Акимов)