«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в финале Кубка России и стал победителем турнира в седьмой раз подряд

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл тольяттинскую «Ладу» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 25:16 в пользу ростовчанок.

«Ростов-Дон» становится обладателем Кубка России в седьмой раз подряд. В общей сложности ростовский клуб выигрывает турнир в 13-й раз с учетом двух побед во времена СССР (1980, 1982).

В матче за третье место «Астраханочка» одержала победу над подмосковной «Звездой» — 36:27 (19:11).