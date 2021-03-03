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«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» в финале Кубка России и стал победителем турнира в седьмой раз подряд

21:48
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Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл тольяттинскую «Ладу» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 25:16 в пользу ростовчанок.

«Ростов-Дон» становится обладателем Кубка России в седьмой раз подряд. В общей сложности ростовский клуб выигрывает турнир в 13-й раз с учетом двух побед во времена СССР (1980, 1982).

Публикация от ?Гандбольный клуб «Ростов-Дон» (@rostovhandball)

В матче за третье место «Астраханочка» одержала победу над подмосковной «Звездой» — 36:27 (19:11).

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