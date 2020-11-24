«Чеховские медведи» ушли на карантин из-за вспышки коронавируса
17:55
Из-за нескольких положительных результатов тестирования на коронавирус, команда «Чеховские медведи» отправляется на 10-дневный карантин, сообщает сайт клуба.
Выездная игра с «Пермскими медведями» 27 ноября не состоится. Решение по ее проведению примет ФГР. По встрече Лиги Европы в Скопье окончательного решения ЕГФ еще нет, но матчи для «медведей» уже сейчас запрещены до 2 декабря.
Каждому спортсмену назначены дополнительные тесты, при наличии двух отрицательных результатов гандболисты будут допускаться до тренировок.
Дополнительная информация:
https://ch-medvedi.ru/press-center/news/12334/komanda-ukhodit-na-karantin-/
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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