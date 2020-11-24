«Чеховские медведи» ушли на карантин из-за вспышки коронавируса

Из-за нескольких положительных результатов тестирования на коронавирус, команда «Чеховские медведи» отправляется на 10-дневный карантин, сообщает сайт клуба.

Выездная игра с «Пермскими медведями» 27 ноября не состоится. Решение по ее проведению примет ФГР. По встрече Лиги Европы в Скопье окончательного решения ЕГФ еще нет, но матчи для «медведей» уже сейчас запрещены до 2 декабря.

Каждому спортсмену назначены дополнительные тесты, при наличии двух отрицательных результатов гандболисты будут допускаться до тренировок.