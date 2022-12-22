«Зовите меня гигантом»: 130-килограммовый гандболист из ДР Конго покорил сердца фанатов
«Грузовик из Конго, как его прозвали фанаты, взорвал соцсети своей «нестандартной» спортивной внешностью и привлек к телеэкранам тех, кто никогда в жизни не смотрел гандбол. Ведь не каждый день увидишь, как 130-килограммовый спортсмен взлетает над площадкой с мячом в руке, раз за разом зарабатывая очки для своей команды.
Гандбольный Шакил О'Нил
Казалось бы, гандбол не самый популярный вид спорта в мире и ситуация, когда все делают отметки игроков или матчей, совсем не типична, но после группового матча Аргентина — ДР Конго на чемпионате мира 2021 года в Египте в соцсетях начало твориться какое-то безумие.
На большинстве постов и фотографий был отмечен здоровенный темнокожий парень, взмывающий в прыжке над площадкой. Поклонники гандбола восхищались не столько его игрой, сколько нестандартной внешностью, ведь вес в 130 кг для гандболиста — не очень типичная история. Оказалось, что новая звезда интернета — это 26-летний спортсмен Готье Мвумби, родившийся во Франции. Его родители перебрались из Конго в Страну круассанов еще до его рождения.
Фанаты сразу же прозвали парня Грузовиком, сам же он себя в соцсетях называет либо гигантом, либо ни много ни мало — Шакил О'Нилом.
«Я люблю признание. Когда говорят обо мне, значит, говорят о Конго, о нашей стране — для меня это самое важное. Для меня, как и для всей команды, это сбывшаяся мечта. Все мы начали играть в гандбол 20 лет назад. И каждый, кто только начинает заниматься спортом, мечтает сыграть на чемпионате мира. Теперь мы здесь. Это действительно мечта. Наши родственники в Конго гордятся нами. Мы в свою очередь будем делать все, чтобы они не зря нами гордились», — признался спортсмен в интервью норвежскому VG.
Для ДР Конго участие в чемпионате мира — огромное событие. Африканская страна еще ни разу не участвовала в мировом первенстве. Но дебют им выпал нелегкий. Они очутились сразу в группе действующих чемпионов планеты — датчан, сильных аргентинцев и не самых простых бахрейнцев.
Несмотря на то что первый матч южноамериканцам ДР Конго проиграла, хоть и вела 14:13 после первого тайма, Готье был великолепен. Здоровяк показал 100-процентную реализацию. Мвумби четыре раза атаковал ворота соперника, и четыре раза мяч достигал своей цели. Дебют для него получился вдвойне знаковым, потому что его кумир Шакил О'Нил из соцсетей узнал о том, что гандболист сравнивает себя с ним, и выразил ему поддержку.
«Я не верю. Это мечта, которая стала реальностью. Мой идол, Шакил, спасибо за поддержку. Могу сказать только одно: живите мечтой и боритесь за себя», — ответил своему кумиру Готье в социальных сетях.
Помимо О'Нила о Готье написали еще порядка двух тысяч статей и заметок, что моментально сделало его главным открытием этого чемпионата мира.
Из электрика в гандболисты
Второй групповой матч у ДР Конго был с датчанами.
«Я никогда не мечтал сыграть на таком уровне, например против датчан. Нам абсолютно нечего терять, поэтому мы сделаем все возможное. У них, как и у нас, две руки и две ноги, а у одного — Миккеля Хансена — есть повязка на голове, снять которую — задача всей нашей сборной», — признавался Готье в интервью L`Echo Republicain.
Для Мвумби участие в чемпионате мира действительно стало неожиданностью. Гандбол появился в его жизни еще в школьные годы. Он много играл, и у него хорошо получалось. Когда школьное время подошло к концу, он решил выбрать учебу и отправился в колледж, где отучился на электрика и впоследствии работал по специальности.
Но любовь к гандболу победила. И Готье начал совмещать работу и хобби, которым и стала игра в ручной мяч. Семь сезонов Мвумби отыграл в третьей лиге Франции, после чего опустился в четвертый дивизион и стал выступать за команду «Дрё». В сборной Конго великан играет уже четыре года, но все матчи национальной команды ограничиваются только внутренними африканскими чемпионатами, поскольку сборной не хватает опыта для игры с европейскими командами.
Но благодаря расширению квоты участников мир в 2021 году познакомился с гандболистами ДР Конго. В игре с датчанами у парней из Африки совсем ничего не получилось. Они проиграли 19:39. Но Готье даже в такой игре смог отличиться. Из пяти бросков четыре были удачными. После этой встречи внешность Мвумби также очень долго обсуждали, особенно потому, что на официальном сайте чемпионата мира указаны рост и вес Готье — 176 см и 89 кг. Бывший главный тренер сборной России Евгений Трефилов сказал, что, возможно, это доковидные данные.
«Возможно, во время карантина он и набрал форму. Думаю, бегать ему тяжело. Со 130 килограммами все-таки тяжело бегать. Это большая нагрузка на колени. В моей практике были случаи и с таким пузом, но для меня это, конечно, странно выглядит», — заявил экс-наставник национальной команды в беседе со «Спорт-Экспрессом».
Готье же в лишних килограммах никакой проблемы не видит, они ему накидывают не только популярности, но и мощи для борьбы с соперниками.
«Пользуюсь преимуществами, которые дает мне телосложение. Так я оказываю давление на соперников, побеждаю в единоборствах и сражаюсь за свою команду», — приводит слова Готье VG.
ДР Конго проиграла и третий матч в группе против Бахрейна 27:34, но для всей страны тот чемпионат мира все равно стал событием номер один, ведь впервые конголезцы боролись за звание лучших гандболистов планеты.
Не первый случай
История Готье и его немаленьких форм уже не первая в большом спорте. Первый, конечно же, на ум приходит здоровяк Шакил О'Нил, не случайно же Мвумби постоянно отсылается к нему. 2 м 16 см роста и почти 150 кг веса, но это нисколько не помешало О'Нилу выиграть все в баскетболе: четырехкратный чемпион НБА, чемпион мира и обладатель олимпийского золота.
Элиза Казанова, итальянская ватерполистка, которую сложно не выделить в бассейне. 186 см роста и 105 кг веса. Мощная капитан команды всегда привлекала к себе излишнее внимание СМИ и фанатов, но победа на чемпионате Европы 2012 года прекратила все разговоры о ее телосложении. Да и что тут обсуждать, когда перед вами чемпионка Европы?
Роналдо. В 2002 году он был не в самом оптимальном весе. Тем не менее он стал лучшим игроком чемпионата мира, а в конце года и вовсе удостоился «Золотого мяча».
А вот самоанскому толкателю ядра Тревору Мисипеки его 130-килограммовый вес медалей не принес, но подарил любовь зрителей. Приехав в 2001 году на чемпионат мира по легкой атлетике, чтобы толкать ядро, Мисипека волей случая оказался на беговой дорожке и преодолел дистанцию в 100 метров. Финишировал он последним, но был первым на всех интервью, шоу и отметках фанатов в социальных сетях.
Так что лишний вес еще никому не мешал добиваться своих целей, будь то желание стать лучшим бухгалтером и ли чемпионом мира.