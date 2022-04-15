«Российский гандбол не умрет». Сборная России работает в Новогорске

Игроки национальной команды и главный тренер Велимир Петкович продолжают тренироваться на подмосковной базе и надеяться на лучшее.

В эти дни мужская сборная России должна была проводить матчи отборочного турнира чемпионата мира-2023 против Бельгии. Но по известным причинам апрельский сбор превратился в чисто тренировочный — команда начала занятия на базе в подмосковном Новогорске в понедельник и будет работать до воскресенья.

В первый день гандболистам пришлось заниматься без рулевого — Велимир Петкович задержался в пути из Белграда. Но даже долгая дорога не повлияла на его настроение.

— Мне как тренеру не нужна дополнительная мотивация, чтобы работать со своей командой, — сказал Петкович журналистам. — Я всегда выкладываюсь на 100 процентов и уверен, что мои игроки будут делать то же самое в эти семь дней. Многие люди, даже тренеры российских клубов, недоумевали: зачем нужны сейчас сборы? Но мне странно, что специалисты могут так ставить вопрос. Любой тренер знает: если команда не собирается два-три месяца, она многое теряет. И игроки показывают мне каждый день, сколько у них мотивации и желания быть здесь и работать вместе. За себя, за тренерский штаб и за федерацию. Вспомните, с чего мы начинали и чего добились, — 22-е место на Евро-2020 и 9-е на Евро-2022. Каждый год команда делает два-три шага вперед, и хочется двигаться дальше по этому пути.

Две сборные в одном зале

Всего на сбор тренерский штаб под руководством Петковича пригласил 22 игрока. По словам наставника, он сознательно не стал приглашать легионеров из Европы, а также нескольких опытных игроков — хотел посмотреть тренировочных условиях молодежь. Стопроцентный дебютант в команде один — разыгрывающий волгоградского «Каустика» Данила Иванов. Он уже заслужил комплимент от главного тренера.

Тренировка сборной России по гандболу. Фото Пресс-служба ФГР пресс-служба ФГР.

— Иванов меня удивляет своим талантом, — отметил Петкович. — Ему бы еще прибавить три-четыре килограмма мышечной массы, и он точно будет очень интересным игроком.

Сам Данила говорит, что привык использовать другие козыри — технику и хитрость. А еще Иванов поначалу принял приглашение в сборную за розыгрыш.

— Для меня это шанс проявить себя, — считает Иванов. — Мой «Каустик» сейчас в таблице не на самом высоком месте, и я был крайне удивлен приглашением. Тем более это случилось 1 апреля. Я пришел в клуб, а там руководство стало просить подтвердить паспортные данные и так далее. Когда я узнал, что это для поездки в сборную, то сначала подумал, что это прикол. Я раньше привлекался в молодежку, но тут, конечно, совсем другой уровень.

Интересно, что параллельно с мужской сборной, сбор которой завершается, тренировки в Новогорске начала и женская. Девушки готовятся к международному OLIMPBET Кубку дружбы, и на протяжении нескольких дней командам предстоит делить зал.

— Очень непривычно, что мы пересеклись на сборе с девушками, для меня лично это первый случай за 29 лет жизни, — смеется левый крайний Роман Остащенко. — Думаю, это будет полезно и им, и нам — что-то подсмотреть на тренировках. Что касается нашего сбора, конечно, хочется и отдохнуть, но нужно поработать, и мотивацию для этого искать не надо. Мы как профессионалы понимаем, что сейчас происходит в гандболе и российском спорте в целом. При этом не скажу, что атмосфера на сборе какая-то расслабленная, — впереди концовка сезона, самые важные матчи в чемпионате. Есть возможность подготовиться и к ним, поработать над физической формой.

Белоруссию пишем, Аргентина в уме

Впрочем, пусть и на этом, как и на мартовском, сборе команда только работает, а не играет, все-таки игровая практика у нее в ближайшем будущем появится. В частности, об этом с гандболистами разговаривал перед вечерним занятием приехавший в Новогорск генеральный директор ФГР Лев Воронин. Конкретика, по его словам, появится уже совсем скоро.

— У нас есть готовые спарринг-партнеры в лице сборной Белоруссии, которые по силам примерно равны нашей команде, — сказал Воронин журналистам. — У юниоров уже намечены товарищеские матчи. 21 апреля на женский OLIMPBET Кубок дружбы в Москву приезжает глава белорусской федерации и главный тренер сборной. Мы встретимся, поговорим и обозначим даты возможных встреч.

Белоруссия — самый вероятный, но не единственный вариант. Рассматривается возможность игр с представителями Южной Америки. И вполне вероятно, что уже следующий сбор российская команда завершит матчами.

— Мы не можем знать, когда вернутся соревнования, но работать все равно надо, чтобы быть готовыми и не ударить в грязь лицом, — подчеркивает правый крайний Алексей Фокин. — Мне не тяжело тренироваться, даже зная, что матчей на сборе не будет. Находиться в сборной всегда в удовольствие. Что касается возможных товарищеских матчей, Белоруссия — топ-команда, Аргентина — сильнейшая сборная Южной Америки. Но мы и финиш клубного сезона в уме держим, обсуждаем между собой.

Пока же гандболисты и тренерский штаб продолжают работать и верить в хорошее. Лучше всего, пожалуй, общее настроение выразил Петкович:

— Мы должны быть готовы к любому развитию событий в будущем, — отметил он. — Представители ФГР бьются за наши права каждый день, а также ищут команды, с которыми мы могли бы сыграть, — наши друзья из Белоруссии, Китая, может быть, Латинской Америки. Российский гандбол не умрет, он будет жить. А вот если мы не будем тренироваться — у сборной точно нет будущего.