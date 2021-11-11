Велимир Петкович: «Чемпионат Европы сильнее чемпионата мира или Олимпиады. Но я оптимист»

Главный тренер мужской сборной России — о подготовке к чемпионату Европы, который пройдет с 13 по 30 января 2022 года.

— Когда мы говорили после вашего первого приезда в Россию, вы сказали, что наша сборная — медведь, которого надо разбудить. Как оцените пробуждение? На сколько процентов он спит, на сколько бодрствует?

— Тут зависит от размеров медведя. (Смеется.) Большого сложнее разбудить. А Россия огромная, медведь — не только Москва или Чехов, но и Краснодар, Астрахань и так далее. Я редко когда доволен, но мы вышли на Евро, нам не нужно проходить дополнительный отбор, обогнали Чехию, которая была выше нас в рейтинге. Многие тренеры, игроки из-за границы, которые следят за русским гандболом, говорят — в чемпионате поднялись скорости, люди забегали. У меня вначале были споры с тренерами клубов, и я говорил — надо играть быстрее. Чемпионат мира мы блестяще начали, но затем выпали из-за недостатка «физики». На чемпионате Европы будет очень сложно, там много классных сборных, он сильнее чемпионата мира или Олимпиады. Но я оптимист.

Моя жена год назад во время трансляции чемпионата России сказала: «Петко, это третья лига!» Но сейчас мнение изменилось в лучшую сторону. Даже чеховцы не бегали, а сейчас процентов на 50-70 быстрее! Не говорю, что это мой личный вклад. Но мы много говорили об этом с тренерами. Так что постепенно пробуждаемся. Я надеялся, что возьму несколько игроков из молодежной сборной, но сами знаете, что произошло.

Мы меняем мнение о России

— Для вас новость, что гандболисты молодежной сборной России ставили на свои матчи, самая поразительная за карьеру?

— Пожалуй, да. Времена изменились, ставки стали популярны. Но все зависит от того, кто ставит. В Германии всегда в контракте запрещалось ставить игроку и его родным, близким. А сюда приехал — и слышу, что это распространено. Но сейчас руководство ФГР взяло правильный курс. Думаю, сейчас за этим будут следить.

— Можем ли мы понять игроков в данной ситуации? Может, не у всех нет проблем с деньгами.

— Я был на совещании руководства и даже слышал, как кто-то предлагал смягчить наказание. Какое смягчение? Это сбор-на-я! Родина! (Эти слова Петкович сказал по-русски. — Прим. «СЭ») Я был за максимальные санкции вне зависимости от возраста игроков.

— В целом в России вам нравится?

— Это новый жизненный опыт, русские всегда среди людей вокруг меня считались близкой нацией. И теперь я понимаю почему. За время моего пребывания в Москве сюда приезжали многие знакомые, которые имели другое мнение о России, и они его меняют! Даже моя жена поменяла — приехала с одним настроением и была приятно шокирована, насколько здесь все современно и красиво.

После встречи в Трефиловым мой русский стал намного лучше

— Спонсоры в России больше любят футбол, там большие деньги. Вас это не удивляет? Может, гандбол и другие виды спорта их больше заслуживают?

— Я сам играл в футбол до 18 лет, так что слежу за ситуацией. И я не могу осознать, почему так много денег в футболе, это ненормально для меня. Я желаю всем хорошо зарабатывать, жить. Но суммы неадекватные. И я говорю игрокам сборной: «Вы должны отдать все. На вас миссия поднять гандбол. Если поднимутся результаты, ваша зарплата повысится!» Придут спонсоры, люди в залы.

— Трефилов вам сказал — чтобы выучить русский, вам надо выпить в Краснодаре. Эта судьбоносная встреча произошла?

— Да, мы встретились с ним несколько раз в Москве, два или три. Мой русский стал намного лучше!

— А что пили?

— Вино. У нас с ним нормальные отношения, мы по-дружески разговариваем. Уважаю его суждения, Трефилов — великий тренер. На определенные вещи у нас разный взгляд, но это нормально. Про чемпионат Европы он сказал — будет очень тяжело. Но мы с ним согласились, что надо пройти группу, а там нас ждут Германия, Испания, Хорватия. Вот и посмотрим.