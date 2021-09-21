Большой скандал в гандбольной сборной России. Игроки юниорской команды причастны к ставкам

Тяжелый удар по нашему мужскому гандболу, который и без того переживает не самые успешные времена.

Мужской российский гандбол, в отличие от женского, сейчас не радует выдающимися результатами. На Олимпиаде наших не было с 2008 года, на чемпионате мира нет медалей с 1990-х. На юношеском и молодежном уровнях ситуация не лучше — так, на чемпионате Европе до 19 лет, прошедшем месяц назад в Хорватии, россияне заняли 15-е место из 16. Да, только в Европе нашлось 14 сборных, чьи парни играют лучше нас в гандбол. Россия выиграла лишь один матч из семи у Австрии (31:24), по ходу турнира уступив ей же — 19:36. Аномалия, не поддающаяся логике. Францией наши были разгромлены 17:36, Данией — 26:38.

Но во время этого турнира произошла история, которая может обернуться самым масштабным расследованием так называемого финансового допинга в игровых видах спорта России. Поиск причин результатов привел к вскрытию схемы манипуляций с результатами игр, имеющей отношение к спортивным ставкам. О произошедшем решили рассказать руководители самой Федерации гандбола России, собрав журналистов.

Провал юношей на чемпионате Европы объяснялся махинациями

Согласно заявлению федерации, «внутри сборной сформировалась группа игроков, которые поддерживали контакты с лицами, занимавшимися организацией ставок, получали информацию о желаемом исходе того или иного матча, а также получали и распределяли вознаграждение в случае достижения определенного результата».

В деле оказались замешаны восемь игроков сборной (половина состава!). Все они сознались в произошедшем после психофизиологических тестов (проще говоря, полиграфа). Мы называем имена тех, кого признала виновными комиссия по этике, чтобы критика не обрушилась на тех, кто оказался чист от обвинений. Это Дмитрий Кандыбин, Александр Морозов, Никита Гоголев, Дмитрий Фролов, Даниил Дмитриев, Максим Найдунов, Максим Ермолин и Георгий Кириленко. Они представляют три клуба — ЦСКА, «Чеховские Медведи» и краснодарский СКИФ. Все гандболисты отстранены от соревнований ФГР до вынесения итогового решения комиссии.

Кроме того, исполкому ФГР рекомендуют расторгнуть контракт с главным тренером сборной Виталием Ивановым. В том числе и из-за результата, но в случае установления вины (в том числе бездействия или халатности) будет решаться вопрос о его привлечении к административной или уголовной ответственности.

Российские гандболисты. Фото Федерация гандбола России

Игрокам грозит «уголовка»

Оказалось, что около года федерация расследует «странные» матчи, и наконец это начало приводить к результатам. Метастазы «финансового допинга» проникли глубоко в тело мужского гандбола. Странные игры происходят и на взрослом уровне, в том числе в Суперлиге. Однако, как это часто бывает, концы найти трудно. Федерация полна решимости это сделать.

— Это тяжелый день для меня и федерации, — сказал президент Сергей Шишкарев. — Мы вынуждены обнародовать те факты, которые стали известны комиссии по этике. Честно говоря, когда я получил доказательства произошедшего, у меня опустились руки. Мы установили конкретные факты по манипуляциям в играх юношеского чемпионата Европы с Данией и Австрией. Матчи с Австрией сразу вызывали вопросы — ну не может команда проиграть «-17», а потом выиграть «+7»! Своей победой эти, мягко говоря, проходимцы только доказали свою вину и усугубили свое положение. Когда земля под ногами загорелась, они решили сыграть достойно.

— Я приравниваю произошедшее к измене Родине. Это не обвинительный пафос. Если за медали Олимпиады наших девушек награждают орденами, почему такое поведение не является продажей национальных интересов? Еще в октябре прошлого года я говорил о борьбе с такими проявлениями не просто так. У нас были факты, но не было доказательств. Анализ многих матчей с участием клубов показывал, что происходит что-то невозможное. Работа шла целый год, и теперь у нас есть доказательства. Нами подготовлены обращения в следственные органы, в курсе министр спорта, президент Олимпийского комитета России. С их стороны полная поддержка, — заключил Шишкарев.

Поддержка, как говорит президент ФГР, есть и от глав международной и европейской федерации, и это крайне важно. Учитывая то, что на Западе подобные манипуляции называются «финансовым допингом», а Россия уже отбывает наказание за другие антидопинговые нарушения, ситуация чревата. Но раз есть поддержка, дополнительных санкций последовать не должно. Если правоохранительные органы и суд примут аргументы федерации, преступление по статье 184 Уголовного кодекса РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Все отстраненные игроки — совершеннолетние.

Сборная в тяжелом финансовом положении?

Вы можете сказать — а что остается делать, если заработать по-другому в нераскрученном гандболе (и большинстве видов спорта) нереально? Не мы такие, жизнь такая. Об этом в беседах с органами федерации говорили и сами игроки. Генеральный директор ФГР Лев Воронин отметил, что такая постановка вопроса неверна:

— За последнее время мы приложили много усилий, чтобы столкнуть с места ситуацию в мужском гандболе. И они не бедствуют, поверьте. В клубах, которые мы назвали, — ЦСКА, «Чеховские Медведи» — у юношей прекрасные условия, есть зарплата. Ребята до чемпионата сидели месяц в Новогорске.

Мы долго не могли понять, почему такие результаты — девушки приезжают с медалями, а у мужчин мы давно без них. И когда начали вникать в ситуацию, поняли, что весь наш молодежный, юношеский спорт поражен. Есть чистые клубы, но ситуация катастрофическая. И мы не хотим, чтобы наше сегодняшнее решение было одиночным выстрелом. Мы будем продолжать расследование, и убежден, что в итоге эту историю сломаем и вылечим наш гандбол.

Конкретную зарплату боссы нашего гандбола не назвали, сославшись на коммерческую тайну, но в разных источниках можно найти информацию о 30-50 тысячах рублей. Даже если это низшая планка, у спортсменов, что называется, хороший соцпакет — кормят, одевают, жилье предоставляют. Хотя понятно, что происходят такие договорные истории не от хорошей жизни. По рейтингам Международной ассоциации честных ставок (IBIA) в 2020 году Россия заняла первое (!) место по количеству договорных матчей во всех видах спорта — учитывались футбол, теннис и другие игровые дисциплины. Есть повод задуматься.

Теперь самое интересное и важное — дойдет ли дело до конца. В России часто расследования заканчиваются на исполнителях, а заказчики отсиживаются в условном бункере и через годик находят новых исполнителей. Гандбол может стать хорошим прецедентом для перелома ситуации.