Из Черногории в ЦСКА через сборную России. Интервью Валерии Масловой

Правый полусредний — одна из восходящих звезд российского женского гандбола.

В декабре прошлого года Валерия Маслова должна была сыграть на чемпионате мира, куда под руководством Людмилы Бодниевой поехала заметно обновленная сборная России. Но меньше чем за месяц до старта турнира Маслова получила тяжелую травму — перелом локтя.

За прошедшее с этого момента время гандболистка успела восстановиться, выйти на площадку и забросить 10 мячей немецкой «Боруссии» в Лиге чемпионов, перейти из черногорской «Будучности» в ЦСКА и, наконец, вернуться в национальную команду. Обо всем этом Маслова рассказала «СЭ».

Самым сложным в травме было ее принятие

— Как сейчас ваша рука?

— Все хорошо, тренируюсь в полном объеме. Сразу после травмы мне обозначили сроки восстановления в 2,5 месяца, потом сказали — от трех. Но мы сделали все возможное, чтобы я вернулась даже чуть быстрее, и у нас все получилось.

— Как все проходило?

— Около пяти недель я носила фиксирующий ортез. А после этого мы начали разрабатывать руку, связки. Могу сказать спасибо своему организму, все очень быстро зажило, без осложнений. Слава богу, рука не бросковая.

— Что было самым тяжелым в процессе восстановления?

— Наверное, принять сам факт травмы. Естественно, после травмы всегда тяжело, ведь какое-то время ты лежишь и ничего не делаешь. Копишь силы, помогаешь организму — чтобы кости быстрее срастались, связки заживали. И после этого простоя сложно начинать тренироваться. Но не скажу, что мне было прямо очень трудно, была мотивация как можно скорее вернуться на площадку и наслаждаться любимым делом.

— То есть психологически было даже сложнее, чем физически?

— Да. Травма случилась в тот момент, когда я ждала ее меньше всего. Понятно, что никакая травма не бывает вовремя. Но это было прямо очень обидно. Так всегда, когда получаешь повреждение не из-за собственного отношения к тренировкам или режиму, а по вине соперника, когда кто-то грубо сыграл. К девочкам из французского «Бреста» у меня претензий и обид нет — они подошли, извинились. Хотя мне в тот момент было и не до них, но никакого неспортивного поведения с их стороны не было.

Валерия Маслова. Дмитрий Христич / ФГР

Смотрела чемпионат мира со слезами на глазах

— Сразу поняли, что «пролетаете» мимо ЧМ-2021?

— Пожалуй, да. Если пересмотрите момент, в котором я получила травму, увидите — с площадки я уходила без слез, только кричала от боли. А вот когда села на лавку, пришло осознание, что травма серьезная, и чемпионат мира я пропускаю. Вот тогда и заплакала. Ведь на тот момент я набрала свою лучшую форму, была и быстрая, и сильная, и выносливая. Сама собой была довольна, чувствовала, что именно к этому я шла долгое время.

— Смотрели трансляции матчей турнира из Испании?

— Да, все игры сборной России плюс еще некоторые встречи. Не все в прямом эфире — ведь это как раз был период восстановления. Сразу скажу, что мне было тяжело. Большое количество игр я начинала смотреть, но выключала, потому что появлялись слезы на глазах, и досматривала позже.

— Как оцениваете итоги чемпионата для нашей команды?

— Конечно, сначала я была удивлена составом на турнир, в который включили много молодых девочек. Но низкий поклон и уважение Людмиле Валерьевне, которая не побоялась положиться на молодежь. И ведь тренер взяла их на ЧМ не просто попробовать в условиях, когда результат не так важен — она в самом деле верит в этих игроков. На мой взгляд, это верно, смена поколений — явление естественное, и молодым нужно давать время на площадке, возможность проявить себя. С Бодниевой такой шанс появился. И я очень горда тем, как команда выступила.

— Сейчас, когда вы все-таки попали в команду на сбор в Новогорске, как оцените ситуацию уже изнутри?

— Эмоции от приезда в сборную всегда похожи. Главные ассоциации с ней для меня — профессионализм, много серьезного труда. Тренировки интенсивные, с большим объемом работы, нужно сохранять концентрацию. Ну и еще мне пришлось вливаться в этот новый коллектив.

Полтора года в Черногории помогли повзрослеть

— Вызов на этот сбор вы получали еще как игрок «Будучности», а приехали в Новогорск уже из ЦСКА. Как так получилось?

— Я уже некоторое время назад подписала соглашение с армейским клубом, начиная со следующего сезона. Но в какой-то момент стало понятно, что «Будучность» заканчивает выступления в Лиге чемпионов, плюс у нее не лучшее финансовое положение. И команды договорились между собой, что ЦСКА заберет меня уже сейчас. Для меня это стало сюрпризом, все произошло очень быстро. Но все, что ни случается, происходит не просто так. Считаю, что это перемены к лучшему.

— Раскройте секрет, как, только оправившись от травмы, выйти и забросить 10 мячей в Лиге чемпионов?

— Это был последний для меня матч в «Будучности», причем команда об этом не знала — только тренеры. Мы договорились, что я скажу девочкам после игры. Плюс это был день рождения клуба. И, наверное, в этот вечер на площадке царила какая-то особая магия, которую мне тоже удалось подхватить. Не скажу, что я сейчас в лучших кондициях. Но у каждого бывают матчи, когда игрок выстреливает. А если его попросить объяснить, он не ответит, потому что и сам не знает причин.

— Как в целом вы можете оценить черногорский период своей карьеры?

— Моя карьера сейчас только начинается, но, если меня спросят, какой был ключевой момент для ее становления, я скажу — именно этот период в «Будучности». Я уехала ребенком, а вернулась очень повзрослевшей как игрок и личность, более сильной. К сожалению, не удалось избежать травм, но от них никто не застрахован. Зато я отлично адаптировалась к жизни в Черногории, к балканскому менталитету, встретила нужных людей в нужное время и в нужном месте. Они помогли мне расти морально и физически. Например, своего нынешнего тренера по физподготовке. Так что для меня это был прекрасный опыт.

— В Черногории очень красиво. Полюбили эту страну?

— Она очень красивая — горы, море, все недалеко друг от друга. И гандбол там очень популярен, всех игроков узнает в лицо любой прохожий. Очень расслабленная атмосфера — человек подходит на улице, называет тебя по имени, и вы просто разговариваете. Сама я очень любила ездить в горы недалеко от Подгорицы — подняться на какой-нибудь холм, устроить пикник или просто сидеть и смотреть на закат.

— Помимо вас, из «Будучности» в Россию переехала еще и линейный Татьяна Брнович. Успели это обсудить?

— Да, это для меня не просто подруга по команде, а близкий человек. Очень рада за Татьяну, она этого заслуживает. Естественно, мы много обсуждали свои переходы, можно сказать, принимали решение вместе. Против Тани придется очень тяжело — она очень хорошая гандболистка, умный защитник и лучшая линейная Европы на данный момент. Я ее отлично знаю, а вы еще увидите, какой это игрок. Пока она не показала всего, на что способна. Но чем сложнее соперники, тем интереснее играть.

Хочу прочувствовать, в какой гандбол играет ЦСКА

— Первые впечатления от ЦСКА?

— Я познакомилась с командой перед игрой чемпионата страны с «Ладой», меня очень тепло поприветствовали, желали удачи. К сожалению, потом я заболела, и не провела с девочками ни одной именно гандбольной тренировки. Но со многими одноклубницами я сейчас нахожусь в сборной, они мне очень помогают, за что им очень благодарна. Поэтому проблемы влиться в еще один коллектив не будет.

— Кстати, в том самом матче в ворота «Лады» влетел 41 мяч. Какие впечатления остались от игры вашей новой команды?

— Была рада, что девчонки провели такой удачный матч, показали высокий темп, хорошую защиту и отличное нападение. Мне игра очень понравилась. Если говорить о главных козырях ЦСКА, назову дальние броски. Не так много команд, у которых вся задняя линия — бьющая. Защите соперников всегда тяжело, когда они выходят на одного бомбардира, а у тебя есть и другие варианты. Еще у команды очень хорошие, бегущие края.

— Готовы конкурировать за место в основе?

— Не забывайте, что я пришла в ЦСКА уже ближе к концу сезона. И всегда тяжело, когда ты готовишься летом в одной команде, а зимой вдруг оказываешься в другой, где давно все сыграны. Для меня сейчас главное — прочувствовать, в какой гандбол играет ЦСКА. И если я буду хорошо выглядеть, тренер Флорентин Пера обязательно даст мне игровое время. С ним мы пока близко не общались, он только пожелал мне успехов. Но я со своей стороны сделаю все, что от меня зависит, чтобы помочь команде.