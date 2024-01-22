Гандболистка сборной России Валерия Маслова, в составе французского «Бреста» ставшая одним из открытий нынешнего сезона, рассказала о том, как адаптировалась к новой стране, и чем Франция отличается от Черногории, где она выступала раньше.

— В Черногории братья-славяне, старшее поколение еще учило в школе русский язык, — сказала Маслова. — У нас похожий менталитет, воспитание, отношение к жизни, даже шутки. Во Франции все по-другому. Мне сначала было очень тяжело понимать французов, казалось, что я никому не нравлюсь, что люди вокруг грубые. Нужно было время, чтобы адаптироваться к местному менталитету и поведению. Еще здесь люди достаточно эгоцентричные, эмпатия по сравнению с нами у них немного приглушена, они стараются при тебе не показывать много эмоций. Со временем привыкла, хотя раньше внутри просто кипела. Думаю: да что я такого сделала, почему трудно мне просто улыбнуться? Но сейчас спокойно нахожу общий язык.

— А насколько большая разница между Метцем почти на границе с Германией и Брестом на самом северо-западе страны?

— На самом деле, очень большая. Люди абсолютно разные. Люди в Бресте по менталитету мне даже чем-то напоминают лондонцев: очень спокойные, говорят медленно, размеренно. Да здесь и жизнь такая, люди в основном живут семьями, молодые и амбициозные сюда не рвутся, это же по местным меркам почти край света. На выходные люди ездят к океану, там волны, серфинг. Почти как Гавайи, только без солнца (смеется). А в Метце больше движения, ближе к Парижу. А еще это очень красивый город, очень люблю там погулять по центру.

Напомним, что Маслова играла за черногорскую «Будучность» с 2020 года, а летом 2022-го после нескольких месяцев в ЦСКА перешла во французский «Метц». Проведя в этом клубе один сезон, россиянка переехала в «Брест», с которым сейчас лидирует в национальном чемпионате.