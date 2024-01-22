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Сегодня, 10:45

Гандболистка Маслова: «Хочу восстановиться после сотрясения и выиграть чемпионат Франции»

Российская гандболистка Маслова рассказала о подробностях травмы и целях на сезон
Антон Бабошин
Корреспондент
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Российская гандболистка Валерия Маслова.
Фото Global Look Press

Гандболистка сборной России Валерия Маслова рассказала о подробностях травмы, из-за которой она пропустила несколько матчей «Бреста» в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. Вернувшись на площадку, Маслова помогла своей команде обыграть главного конкурента «Метц» (23:22).

— У меня было тяжелое сотрясение, — рассказала Маслова «СЭ». — В игре с «Дебреценом» в Лиге чемпионов в начале января мне уже на второй минуте сильно попали мячом в голову. Я доиграла матч, но на следующий день мне стало плохо, и я целую неделю провела в горизонтальном положении. В надежде, что как можно быстрее поправлюсь. Для атлета, когда столько времени нельзя даже выходить на прогулку, это катастрофа. К тому же несколько дней я очень сильно реагировала на свет, и приходилось лежать дома в темной комнате почти 24 часа в сутки.

— Какие цели ставите перед собой на вторую половину сезона?

— Прежде всего, восстановиться после сотрясения. Все в клубе очень хотели, чтобы я вернулась к «Метцу», и я сделала на площадке все возможное. Теперь надо обрести прежнюю форму. А из задач — хочу забрать золото чемпионата, Кубок Франции, а в Лиге чемпионов дойти до «Финала четырех». Именно в таком порядке. Мечтать не вредно, как известно, но я верю в нашу команду.

В минувшую субботу Маслова помогла «Бресту» обыграть в Лиге чемпионов немецкий «Битигхайм», забросив девять мячей. Сейчас она занимает шестое место в списке лучших снайперов турнира.

Валерия Маслова. Валерия Маслова: «Желание играть за сборную никуда не пропало»

Гандбол
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