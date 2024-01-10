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«Ростов-Дон» провел всемирно известную благотворительную акцию «Мишкопад»

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Акция «Мишкопад» на матче «Ростов-Дон» — «Черноморочка».
Фото Артем Гусев / «Ростов-Дон»

На матче 20-го тура OLIMPBET Суперлиги-2023/24 между «Ростов-Доном» и «Черноморочкой» прошла красивая и добрая акция «Мишкопад», направленная на помощь в лечении детей с тяжелыми заболеваниями.

Встреча «Ростов-Дона» и «Черноморочки» 9 января завершилась уверенной победой хозяек со счетом 37:23. Этот матч стал третьим, когда ростовский клуб реализовал подобную добрую акцию.

О «Мишкопаде»

Акция «Мишкопад», известная на Западе как Teddy Bear Toss*, впервые состоялась в 1993 году в США. Сейчас «Мишкопад» проводится на разных аренах мира и считается одной из самых ярких и добрых акций в спорте.

Для «Ростов-Дона» проведение этой доброй акции в новогодние праздники уже стало традицией. В преддверии 2021 года ростовские болельщики активно участвовали в «Мишкопаде» и собрали нужную сумму на лечение маленькой Жени Непениной. Позднее, в начале 2022 года, помощь в борьбе с подобным генетическим заболеванием — муковисцидоз — также получили 13-летняя Лена Каневец и 12-летний Миша Лашманов.

С самого начала вся организация встречи была выстроена вокруг доброй акции «Мишкопад». Прямо перед стартом и в перерыве матча гости «Крытого футбольного манежа» могли приобрести плюшевых мишек, вырученные средства от продажи которых были направлены на лечение детей с диагнозом «муковисцидоз». Более того, гандболистки обеих команд появлялись на площадке с плюшевыми мишками, а Лена Каневец и Женя Непенина приняли непосредственное участие в церемонии вручения награды «Лучший игрок матча».

Одним матчем помощь не ограничивается. «Ростов-Дон» продолжает акцию на официальном сайте клуба.

* Тедди Беар Тосс.

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