Левый полусредний ЦСКА Жуков назвал причины ничьей с «Донскими казаками»

Левый полусредний ЦСКА Станислав Жуков прокомментировал ничью с «Донскими казаками» (31:31) в матче Суперлиги.

«Я считаю, что наша команда играла хорошо, несмотря на ничейный результат. Мы бились всю игру. Думаю, сильно сказалось то, что первый тур играли на выезде, это всегда сложно. Но мы все равно старались не отставать. Вязкая борьба была, сложный соперник. Основная причина ничьей, наверное, — это допущенные по ходу игры потери. В ключевые моменты не смогли достойно отстоять защиту и в нужный момент забить. Да и соперник хорошо сыграл.



Стоит отметить игру Дениса Афонина, который в ключевые моменты был точен и доставил нам много хлопот. Сейчас наибольшую концентрацию направим на подготовку к матчу Лиги Европы с «Нимом». Пока что вообще не думали о сопернике, не разбирали его. Готовились чисто к поездке в Таганрог. Изначально знали, что будет непростая игра, так как состав у казаков полностью обновился, было непросто подстроиться. Будем работать дальше!» — сказал Жуков.

Следующий матч ЦСКА проведет на выезде во Франции 21 сентября. Армейцы встретятся с «Нимом» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.