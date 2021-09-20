Двукратный чемпион мира Людмила Бодниева возглавила женскую сборную России по гандболу.

«Нашим приоритетом было назначение перспективного российского специалиста, хорошо знающего европейский гандбол и тенденции развития вида спорта. Людмила Валериевна отвечает этим требованиям. Она долго выступала в Европе, имеет интересный и успешный тренерский опыт. В Токио Бодниева входила в штаб сборной и внесла заметный вклад в наше олимпийское серебро», — сказал президент ФГР Сергей Шишкарев.

Бодниева входит в штаб сборной с июня 2021 года. Она была одним из помощников Алексея Алексеева на Олимпийских играх в Токио, где россиянки завоевали серебряные медали. Контракт ФГР с самим Алексеевым истек 31 августа.