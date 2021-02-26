Голкипер гандбольного клуба «Порту» Кинтана умер в возрасте 32 лет

Голкипер гандбольного клуба «Порту» и сборной Португалии Альфредо Кинтан сегодня, 26 февраля, умер в больнице, сообщает пресс-служба команды.

22 февраля стало известно, что у игрока произошла остановка сердца во время тренировки. Его госпитализировали в больницу и ввели в искусственную кому из-за долгой остановки сердца (45 минут).

В составе «Порту» 32-летний Китан выступал на протяжении 10 лет. С 2014 года футболист играл за сборную Португалии.