Гандболист «Порту» введен в искусственную кому после остановки сердца на тренировке
Голкипер гандбольного клуба «Порту» и сборной Португалии Альфредо Кинтана после остановки сердца был введен в искусственную кому, сообщает O Jogo.
Вчера, 22 февраля, на тренировке у спортсмена произошла остановка сердца. Его госпитализировали и подключили в ЭКМО (реанимационному аппарату, поддерживающему функционирование сердца и легких). Врачи констатировали остановку сердца длительностью 45 минут.
Из-за длительной остановки сердца у игрока был выявлен отек мозга. Пока невозможно выяснить, если ли у 32-летнего гандболиста повреждения мозга.
В составе «Порту» Кинтан выступает с 2010 года, с 2014-го он играет за сборную Португалии.
Дополнительная информация:
https://www.ojogo.pt/modalidades/andebol/noticias/quintana-defende-a-vida-os-detalhes-de-um-dia-dramatico-com-45-minutos-de-paragem-13381611.html
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