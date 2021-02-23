Гандболист «Порту» введен в искусственную кому после остановки сердца на тренировке

Голкипер гандбольного клуба «Порту» и сборной Португалии Альфредо Кинтана после остановки сердца был введен в искусственную кому, сообщает O Jogo.

Вчера, 22 февраля, на тренировке у спортсмена произошла остановка сердца. Его госпитализировали и подключили в ЭКМО (реанимационному аппарату, поддерживающему функционирование сердца и легких). Врачи констатировали остановку сердца длительностью 45 минут.

Из-за длительной остановки сердца у игрока был выявлен отек мозга. Пока невозможно выяснить, если ли у 32-летнего гандболиста повреждения мозга.

В составе «Порту» Кинтан выступает с 2010 года, с 2014-го он играет за сборную Португалии.