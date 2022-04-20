Гандбольный тренер Евгений Трефилов после тренировки женской сборной Китая в Москве признался, что работать с иностранными спортсменами было непросто.

— Какие у вас ощущения от тренировки с иностранными спортсменами?

— Было тяжело. Перед тренировкой назвали десять имен, я всех их перепутал. Много было предложений от разных сборных. Норвежцам сказал, что они меня посадят за мой лексикон. В обязательном порядке дадут несколько суток посидеть в норвежской тюрьме. Надо определенный промежуток времени поработать, а потом что-то получится. Я отдаю должное трудолюбию китайских спортсменов, снимаю перед ними за это шляпу. Это не наши барышни, с которой разговариваешь, а она в это время отошла воды попить или даже вышла из зала. Сложно, потому что тот, кто не хватил лиха, не поймет хорошего.

— Вы сегодня получили удовольствие, работая здесь?

— Хотелось бы побыстрее. Здесь большие промежутки между упражнениями. Хотя я прекрасно понимаю, что они ничего не сделают. Невозможно за один день все это понять, надо годами это нарабатывать. А так у нас своих проблем хватает. Всем скажу только одно: давайте побольше тренироваться, чтобы у нас были игроки экстра-класса. У меня один вопрос: кто сейчас есть за границей из играющих игроков? В Советском Союзе таких были десятки. Могу вспомнить Морскову, которая тащила всю сборную Испании на своем горбу. Вот мне показывают тренера сборной Беларуси, а я, не в обиду ему будет сказано, даже не знаю, где он играл. Это самое страшное. А в моем крае то, что творится с детским спортом, ни в одни ворота не лезет. Нам негде тренироваться. Уже в каждом сельпо есть по залу 40 на 20, но ими не пользуются. Приезжаю — один борец застелил зал матами, тренируется два дня, а шесть дней зал простаивает. Нужно возвращать контроль. Нужно требовать друг с друга. Только с меня требовать поздно. Я уже сбитый бомбардировщик.