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Сегодня, 09:08

Евгений Трефилов начал тренировку сборной Китая по гандболу в Москве

Георгий Скобликов
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Сегодня, 20 апреля, олимпийский чемпион 2016 года, гандбольный тренер Евгений Трефилов проводит тренировочное мероприятие женской сборной Китая в Москве. Мастер-класс проходит в столичном спорткомплексе «Луч».

«Китай — очень трудолюбивая нация. Мой девиз: учиться, учиться и учиться, поэтому будем работать, работать и работать. Знаю, что девушки у вас очень трудолюбивые. Желаю, чтобы вы достигли успеха в соревнованиях», — сказал Трефилов в приветственном слове. Перед тренировкой спортсмены прослушали национальный гимн Китая.

Делегация из 46 китайских гандболистов прибыла в Москву 4 апреля. В России мужская и женская команды будут тренироваться, участвовать в мастер-классах и проводить товарищеские матчи. Мероприятия входят в цикл подготовки сборных Китая по гандболу к Азиатским играм, которые пройдут в сентябре 2022 года.

Гандбол
Сборная Китая по гандболу
Евгений Трефилов
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