Трефилов оценил уровень игры женской сборной Китая по гандболу

Гандбольный тренер Евгений Трефилов после тренировки с женской сборной Китая в Москве поделился мнением об уровне команды.

—В 2019 году после жеребьевки чемпионата мира по женскому гандболу, когда мы были в одной группе с Китаем, вы сказали, что их сразу можно отбрасывать. Изменилась ли команда, на ваш взгляд, за эти годы?

—Конечно, изменилась. У них стало две молодежные сборные, в которых играют такие дамы, которых я у нас никогда не встречал. Там был сумасшедший подбор. Потом эта команда куда-то слилась, их теперь не видно. Раньше я думал, что эти две команды порвут всех как тузик грелку. И их просто не стало. Возможно, это отношение к виду спорта. Вот сейчас у нас, если уйдет Шишкарев, что мы будем делать? Честно говоря, не знаю. Кто будет в офисе федерации? Значит, и офиса уже нет. Возможно, в Китае переключили внимание с гандбола на другой вид спорта, поэтому уровень упал вниз.

—Шишкарев недавно говорил о совместной заявке России и Китая на проведение чемпионата мира по гандболу в 2029 и 2031 году. Слышали о ней? Как вы расцениваете ее шансы?

—Я считаю, будет только одно. Пройдет спецоперация, все потихонечку стабилизируется, и все будет нормально.

—Вы же не поехали на последний чемпионат мира в Испании по женскому гандболу. Не жалеете об этом, ведь в ближайшей перспективе не удастся поехать на мировые первенства?

—Я жалею обо всем. Я уже старый, и не могу ухаживать за девушками, как ухаживал молодой. Вот об этом я жалею.

Делегация из 46 китайских гандболистов прибыла в Москву 4 апреля. В России мужская и женская команды будут тренироваться, участвовать в мастер-классах и проводить товарищеские матчи.

Мероприятия входят в цикл подготовки сборных Китая по гандболу к Азиатским играм, которые пройдут в сентябре 2022 года.