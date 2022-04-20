Трефилов рассказал, есть ли у России шансы попасть на чемпионат Европы по женскому гандболу

Трефилов не стал прогнозировать участие России в чемпионате Европы по женскому гандболу

Гандбольный тренер Евгений Трефилов после тренировки с женской сборной Китая в Москве высказался о дальнейшем развитии гандбола в России.

— Как наш спорт должен развиваться в условиях изоляции?

— Давайте повернемся к детям. Есть временной промежуток, где мы должны подготовить хороших спортсменов из детей. И когда откроются окошки, они просто будут лучшими. Давайте подготовим Санеевых, Беловых, Турищевых. Все должны готовиться. Ни в коем случае нельзя падать. Если руководство наше упадет, то и я упаду, а игроки наши просто разбегутся. Вот сейчас настроили столько залов. А теперь сделаем рынки из них? Надо работать, повернуться к себе.

— В ноябре будет чемпионат Европы по женскому гандболу. У нас есть шансы туда поехать?

— Самое неблагодарное дело — это давать прогнозы. В Азии говорят, что к тому времени либо поводырь сдохнет, либо верблюд. Мы не знаем, что будет к тому времени. Но нужен постоянный контроль.

Напомним, что российских и белорусских спортсменов отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.