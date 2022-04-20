Гандболистка женской сборной Китая поделилась эмоциями после тренировки с Трефиловым

Левый полусредний женской сборной Китая Чжоу Мэн Сюэ поделилась впечатлениями от тренировки с Евгением Трефиловым

— Какую кухню вы здесь едите?

— У нас в столовой такой режим, что китайские и русские кухни комбинированы.

— Какие впечатления у вас остались от тренировки с Евгением Трефиловым?

— Это была очень интенсивная тренировка. Евгений Васильевич много взаимодействовал с членами команды.

— Пугались ли вы криков Трефилова?

— Нет, мы не боимся, потому что знаем, что это все для нашего опыта.

Делегация из 46 китайских гандболистов прибыла в Москву 4 апреля. В России мужская и женская команды будут участвовать в мастер-классах и проводить товарищеские матчи.

Мероприятия входят в цикл подготовки сборных Китая по гандболу к Азиатским играм, которые пройдут в сентябре 2022 года.