Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 11:56

Игрок женской сборной Китая — о тренировке с Трефиловым: «Очень интенсивная»

Гандболистка женской сборной Китая поделилась эмоциями после тренировки с Трефиловым
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Левый полусредний женской сборной Китая Чжоу Мэн Сюэ поделилась впечатлениями от тренировки с Евгением Трефиловым

— Какую кухню вы здесь едите?

— У нас в столовой такой режим, что китайские и русские кухни комбинированы.

— Какие впечатления у вас остались от тренировки с Евгением Трефиловым?

— Это была очень интенсивная тренировка. Евгений Васильевич много взаимодействовал с членами команды.

— Пугались ли вы криков Трефилова?

— Нет, мы не боимся, потому что знаем, что это все для нашего опыта.

Делегация из 46 китайских гандболистов прибыла в Москву 4 апреля. В России мужская и женская команды будут участвовать в мастер-классах и проводить товарищеские матчи.

Мероприятия входят в цикл подготовки сборных Китая по гандболу к Азиатским играм, которые пройдут в сентябре 2022 года.

Гандбол
Сборная Китая по гандболу
Евгений Трефилов
0
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Трехэтажный особняк, жених-миллионер и ожидание ребенка. Как сейчас в США живет теннисистка Мария Шарапова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трефилов рассказал, есть ли у России шансы попасть на чемпионат Европы по женскому гандболу
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости