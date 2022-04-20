Левый полусредний женской сборной Китая Чжоу Мэн Сюэ поделилась эмоциями после тренировок в России. По ее словам, она осваивает новые навыки.

В начале апреля в Москву прибыла делегация гандболистов из Китая. Мужская и женская сборные тренируются, участвуют в мастер-классах и проводят товарищеские матчи в России.

— Какие у вас мысли о предстоящем Кубке дружбы?

— Это большое событие для мира гандбола и для болельщиков. Это один из способов популяризации спорта. Такого хотелось бы больше в Китае. Турнир будет дружеским событием для наших народов.

— Насколько различается процесс тренировок в России и Китае?

— В Китае мы тратим много времени на тренировки. Это повышает наш технический уровень. Однако в России достаточно короткие тренировки. Здесь мы слой за слоем осваиваем новые навыки.

— Удивило ли вас что-то в России с бытовой точки зрения? Успели ли посмотреть достопримечательности в Москве?

— Пока что еще не успели посетить московские достопримечательности, потому что все это время были заняты тренировками. У нас проходило много игровых разборов. Но все еще впереди. А в России удивили маринованные огурцы.

— Произойдет ли сближение российского и китайского спорта в ближайшее время?

— Ближайшие два года у нас объявлены периодом сотрудничества России и Китая в области спорта. Сотрудничество в области гандбола направлено на эту цель. Конечно, мы, сотрудничая с Россией, развиваем гандбол, популяризуем его. Идет культурный обмен между нами.