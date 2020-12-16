Трефилов объяснил, почему он против приглашения иностранных тренеров

Вице-президент ФГР, бывший тренер женской сборной России Евгений Трефилов высказал свою точку зрения по поводу приглашения иностранных тренеров.

«Некоторые виды добавляют с приходом иностранцев, — сказал Трефилов «СЭ». — Например, дзюдо или конькобежный спорт. Но это индивидуальные виды спорта. А что с командными? Пусть мне покажут, кто добавил. Только не пугайте меня баскетбольным ЦСКА, где всю погоду уже много лет делают иностранцы. Футболом тоже не надо пугать. Уверяю вас, что совсем скоро лимит отменят и в стартовых составах наших топ-клубов будет выходить по 10-11 уже обученных легионеров. Я считаю, что деньги нашей стране достаются непросто. И мы должны с гордостью представлять Россию на Олимпийских играх. А что у нас? Даем сумасшедшие контракты иностранным тренерам и игрокам, а когда последний раз наши футболисты ездили на Игры? А баскетболисты? Да, были медали в Лондоне при Дэвиде Блатте, а что сейчас? Женская сборная не смогла отобраться уже на вторую Олимпиаду подряд. Надежды только на волейбол или отчасти на гандбол».

Ранее стало известно, что после вылета с чемпионата Европы пост главного тренера женской сборной России покинет Амброс Мартин.

Полностью интервью Евгения Трефилова можно прочитать здесь.