Сень извинилась за неспортивное поведение в матче с Хорватией

Гандболистка сборной России Анна Сень подчеркнула, что приносит извинения своей команде за неспортивное поведение в матче чемпионата Европы против хорваток, из-за которого она получила дополнительно две минуты штрафа. Россиянки победили сборную Хорватии со счетом 32:26 в матче предварительного раунда чемпионата Европы, который проходит в Швеции. Сень в первом тайме получила одновременно четыре штрафные минуты, две из которых – за разговоры с судьей. После матча главный тренер россиянок Евгений Трефилов заявил, что Сень "нечего базарить" с судьями.

– Судили, конечно, сегодня немного странно, – приводит "Р-Спорт" слова Сень. – За какую-то мою отмашку (в сторону судьи) мне дали еще одно удаление. Хотя и первого удаления у меня не было в том эпизоде. Я извиняюсь перед командой за свою глупую ошибку. Я не должна совершать таких действий, все-таки уже заслуженный мастер спорта. В дальнейшем постараюсь не подводить так сборную России.