Гандбольный тренер Вяхирев уверен, что Россия одолеет Данию

Виктор Вяхирев, гандбольный тренер, воспитавший трех олимпийских чемпионок, поделился с «СЭ» ожиданиями от матча сборной России против Дании на чемпионате Европы по гандболу.

— Большая разница между тем, как наши играли в начале и как играют сейчас, — сказал Вяхирев «СЭ». — Что-то мешает. Концентрации не хватает. Датчане — очень хорошая, сыгранная команда, но не экстракласса. Надо внести импровизацию, добавить комбинаций, больше обманных движений. Дания дома, нельзя допускать ошибок. Мартин — хороший тренер, он разберет Данию. Дальше все зависит от концентрации наших игроков. Надо играть в защите, а не стоять. Россия должна одолеть Данию.

— У датчанок более плавный календарь — наши играли 10 и 11 декабря, а потом был трехдневный перерыв. Эта пауза скажется?

— Никаких послаблений не должно быть. Каждый тренер знает календарь своей команды, знает, что делать и как подготовить своих игроков.

Второй групповой раунд Россия завершит игрой с Данией 15 декабря.

(Константин Колмаков)