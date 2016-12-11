20:25 11 декабря | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Анна Сень: "Все проблемы сборной России в наших головах"

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Линейная сборной России Анна Сень после матча группового турнира чемпионата Европы против Чехии (26:24) отметила, что команде необходимо время, чтобы сыграться. Гандболистка "Ростов-Дона" стала самым результативным игроком этой встречи, забив четыре гола.

- На протяжении всего матча мы не были сосредоточены, - приводит пресс-служба турнира слова Сень. - Нам нужно больше времени, потому что в команде много молодых игроков. Мы еще мало играем вместе, а некоторые вовсе не играли на таком уровне. Думаю, проблема в наших головах. Мы должны расслабиться и просто показывать свою игру.

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