ЦСКА и «Ростов-Дон» сыграют в следующем сезоне женской Лиги чемпионов

Европейская федерация гандбола (EHF) опубликовала список команд, которые примут участие в гандбольной Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Женский клуб «Ростов-Дон» получил уайлд-кард и сможет выступить на турнире в сентябре.

Десять команд имели гарантированные места. Среди них был и чемпион России ЦСКА.

Полностью список команд с забронированными местами выглядит так: ЦСКА (Россия), «Подравка» (Хорватия), «Оденсе» (Дания), «Кристиансанд» (Норвегия), «Дьер» (Венгрия), «Ференцварош» (Венгрия), «Бухарест» (Румыния), «Будучност» (Черногория), «Брест» (Франция), «Боруссия» (Германия).

На шесть «уайлд кард» претендовали десять клубов. ЕГФ предоставила возможность сыграть в Лиге чемпионов сезона-2021/22 «Ростов-Дону» (Россия), «Эсбьергу» (Дания), «Кастамону» (Турция), «Севехофу» (Швеция), «Криму» (Словения) и «Мецу» (Франция). Запросы «Байя-Маре» (Румыния), «Битигхайма» (Германия), «Сторхамара» (Норвегия) и «Баника» (Чехия) удовлетворены не были.

В сообщении уточняется, что формат очередной Лиги чемпионов будет включать групповой этап с двумя группами по восемь команд в каждой.