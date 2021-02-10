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«Ростов-Дон» вырвал победу у «Виперса» и возглавил группу женской ЛЧ

22:25

«Ростов-Дон» одержал волевую победу над норвежским «Виперсом» в групповом турнире женской Лиги чемпионов — 24:23. Это позволило российской команде возглавить турнирную таблицу группы A.

Лига чемпионов

Женщины

Первый групповой турнир

Группа A

«Виперс» (Норвегия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 23:24 (16:15)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/handball/L/women/champions/2020-2021/

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