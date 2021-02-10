«Ростов-Дон» вырвал победу у «Виперса» и возглавил группу женской ЛЧ

«Ростов-Дон» одержал волевую победу над норвежским «Виперсом» в групповом турнире женской Лиги чемпионов — 24:23. Это позволило российской команде возглавить турнирную таблицу группы A.

Лига чемпионов

Женщины

Первый групповой турнир

Группа A

«Виперс» (Норвегия) — «Ростов-Дон» (Россия) — 23:24 (16:15)