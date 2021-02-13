«Ростов-Дон» завершил групповой этап Лиги чемпионов победой над «Ференцварошем»

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл венгерский «Ференцварош» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 26:24 в пользу российской команды.

«Ростов-Дон» занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав в 14 матчах 21 очко, и пробился напрямую в четвертьфинал турнира.

Раунд плей-офф стартует 6 марта и завершится 14 марта. Четвертьфиналы начнутся 3 апреля.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

Ростов-Дон (Россия) — Ференцварош (Венгрия) — 26:24 (12:12)