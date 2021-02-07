ЦСКА обыграл «Будучност» и вышел в лидеры своей группы в Лиге чемпионов

Матч ЦСКА и «Будучности» в группе В женской гандбольной Лиги чемпионов закончился со счетом 27:23 в пользу московского клуба. Самой результативной в составе ЦСКА стала Полтина Ведехина, забросившая 5 мячей.

ЦСКА набрал 23 очка и вышел в лидеры группы, обойдя «Дьер».

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа B

ЦСКА (Россия) — Будучност (Черногория) — 27:23 (12:10)