ЦСКА обыграл «Будучност» и вышел в лидеры своей группы в Лиге чемпионов
17:37
Матч ЦСКА и «Будучности» в группе В женской гандбольной Лиги чемпионов закончился со счетом 27:23 в пользу московского клуба. Самой результативной в составе ЦСКА стала Полтина Ведехина, забросившая 5 мячей.
ЦСКА набрал 23 очка и вышел в лидеры группы, обойдя «Дьер».
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
Первый групповой турнир. Группа B
ЦСКА (Россия) — Будучност (Черногория) — 27:23 (12:10)
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