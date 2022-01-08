«Ростов-Дон» проиграл «Эйсбергу» в Лиге чемпионов
19:39
Женский российский клуб «Ростов-Дон» в матче группового турнира Лиги чемпионов проиграл датскому «Эйсбергу» со счетом 25:27.
«Ростов-Дон» занимает третьте место в группе А. «Эйсберг» лидирует.
Лига чемпионов
Женщины
Первый групповой турнир
Группа A
«Ростов-Дон» (Россия) — «Эсбьерг» (Дания) — 25:27 (15:12)
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