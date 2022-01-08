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«Ростов-Дон» проиграл «Эйсбергу» в Лиге чемпионов

19:39

Женский российский клуб «Ростов-Дон» в матче группового турнира Лиги чемпионов проиграл датскому «Эйсбергу» со счетом 25:27.

«Ростов-Дон» занимает третьте место в группе А. «Эйсберг» лидирует.

Лига чемпионов

Женщины

Первый групповой турнир

Группа A

«Ростов-Дон» (Россия) — «Эсбьерг» (Дания) — 25:27 (15:12)

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Роман Шишов все материалы автора
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