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Два российских клуба сыграют за выход в четвертьфинал Кубка ЕГФ по гандболу

14:13
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Во вторник, 7 декабря, в Вене прошла жеребьевка 1/8 финала мужского Кубка ЕГФ, сообщает сайт Федерации гандбола России.

«Потайсса» (Румыния) — «Алингсос» (Швеция)

«Эш» (Люксембург) — «Плзень» (Чехия)

«Драммен» (Норвегия) — СКИФ (Краснодар)

«Байя-Маре» (Румыния) — ПАОК (Греция)

«Карвина» (Чехия) — «Арау» (Швейцария)

«Шевде» (Швеция) — СКА-Минск (Белоруссия)

«Нербе» (Норвегия) — «Фокшаны» (Румыния)

«СГАУ-Саратов» (Россия) — «Виктор» (Россия)

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12/13 февраля 2022 года, ответные — через неделю.

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/publications/27052/rossijskaya-bitva-v-kubke-egf-tri-nashix-kluba-uznali-sopernikov-po-1-8-finala

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Иван Шитик все материалы автора
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