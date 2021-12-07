Два российских клуба сыграют за выход в четвертьфинал Кубка ЕГФ по гандболу
14:13
Во вторник, 7 декабря, в Вене прошла жеребьевка 1/8 финала мужского Кубка ЕГФ, сообщает сайт Федерации гандбола России.
«Потайсса» (Румыния) — «Алингсос» (Швеция)
«Эш» (Люксембург) — «Плзень» (Чехия)
«Драммен» (Норвегия) — СКИФ (Краснодар)
«Байя-Маре» (Румыния) — ПАОК (Греция)
«Карвина» (Чехия) — «Арау» (Швейцария)
«Шевде» (Швеция) — СКА-Минск (Белоруссия)
«Нербе» (Норвегия) — «Фокшаны» (Румыния)
«СГАУ-Саратов» (Россия) — «Виктор» (Россия)
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 12/13 февраля 2022 года, ответные — через неделю.
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/27052/rossijskaya-bitva-v-kubke-egf-tri-nashix-kluba-uznali-sopernikov-po-1-8-finala
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