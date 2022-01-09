«Лада» стартовала с домашнего поражения в матче Европейской лиги по гандболу

«Лада» провела стартовый матч в рамках группового этапа Европейской лиги по гандболу.

После ничьей в первом тайме в игре с датским «Хернингом-Икастом», во второй половине российская команда уступила соперницам с разницей в три мяча — 24:27.

Гандбол

Лига Европы. Женщины

Групповой турнир. Группа A

Безансон (Франция) — Мошонмадьяровар (Венгрия) — 30:38 (13:20)

Групповой турнир. Группа С

Лада (Россия) — Хернинг-Икаст (Дания) — 24:27 (14:14)