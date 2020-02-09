«Лада» победила «Хернинг-Икаст» и сохранила шансы на выход в следующую стадию Кубка ЕГФ

«Лада» провела заключительный матч на групповом этапе женского Кубка ЕГФ. Российский клуб победил на выезде датский «Хернинг-Икаст» со счетом 38:28.

Датчанки уже гарантировали себе выход в следующую стадию. Россиянкам, чтобы продолжить борьбу, нужно было обязательно побеждать, а также дождаться результата второго матча в группе D, где норвежский «Сторхамар» должен уступить немецкому «Битигхайму».

Гандбол

Кубок ЕГФ. Женщины

Групповой турнир. Группа D

Хернинг-Икаст (Дания) — Лада (Россия) — 28:38