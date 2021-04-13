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В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Чеховские медведи» обыграли «Райн Левен»

21:46
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«Чеховские Медведи» добыли волевую домашнюю победу над немецким клубом «Райн Левен» в первом четвертьфинальном матче мужской гандбольной Лиги Европы — 33:32. По ходу первого тайма хозяева площадки уступали шесть мячей (12:18).

Самым результативным игроком поединка стал правый полусредний Александр Котов, забросивший 13 мячей.

Ответный матч пройдет через неделю — 20 апреля.

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