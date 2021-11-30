«Чеховские медведи» потерпели пятое поражение подряд в Лиге Европы
22:29
«Чеховские медведи» потерпели пятое поражение подряд на групповом этапе в Лиге Европы. Российский клуб в гостях уступил немецкому «Лемго» — 27:30.
Гандбол
Лига Европы. Мужчины
Групповой турнир. Группа B
Лемго (Германия) — Чеховские медведи (Россия) — 30:27 (16:16)
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