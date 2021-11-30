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«Чеховские медведи» потерпели пятое поражение подряд в Лиге Европы

22:29
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«Чеховские медведи» потерпели пятое поражение подряд на групповом этапе в Лиге Европы. Российский клуб в гостях уступил немецкому «Лемго» — 27:30.

Гандбол

Лига Европы. Мужчины

Групповой турнир. Группа B

Лемго (Германия) — Чеховские медведи (Россия) — 30:27 (16:16)

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Иван Шитик все материалы автора
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