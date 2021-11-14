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«Астраханочка» с крупным счетом уступила в первом матче заключительного раунда Лиги Европы

21:37
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В воскресенье прошли шесть поединков третьей квалификационной стадии женской Евролиги.

В Норвегии «Сола» не оставила шансов «Астраханочке» — 36:25. Ответная встреча пройдет через неделю в Астрахани.

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3-й раунд

Нант (Франция) — Х-65 (Швеция) — 39:24 (21:11)

МТК (Венгрия) — Хернинг-Икаст (Дания) — 27:34 (11:16)

Битигхайм (Германия) — Тертнес (Норвегия) — 39:18 (22:7)

Шамбре Турейн (Франция) — Мольде (Норвегия) — 30:27 (15:17)

Сторхамар (Норвегия) — Бузэу (Румыния) — 31:27 (16:15)

Сола (Норвегия) — Астраханочка (Россия) — 36:25 (18:11)

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Иван Шитик все материалы автора
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