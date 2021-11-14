«Астраханочка» с крупным счетом уступила в первом матче заключительного раунда Лиги Европы
21:37
В воскресенье прошли шесть поединков третьей квалификационной стадии женской Евролиги.
В Норвегии «Сола» не оставила шансов «Астраханочке» — 36:25. Ответная встреча пройдет через неделю в Астрахани.
Лиги Европы
Гандбол
Лига Европы. Женщины
3-й раунд
Нант (Франция) — Х-65 (Швеция) — 39:24 (21:11)
МТК (Венгрия) — Хернинг-Икаст (Дания) — 27:34 (11:16)
Битигхайм (Германия) — Тертнес (Норвегия) — 39:18 (22:7)
Шамбре Турейн (Франция) — Мольде (Норвегия) — 30:27 (15:17)
Сторхамар (Норвегия) — Бузэу (Румыния) — 31:27 (16:15)
Сола (Норвегия) — Астраханочка (Россия) — 36:25 (18:11)
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