ЦСКА сыграл вничью с «Кримом» в матче Лиги чемпионов
17:45
В матче седьмого тура предварительного этапа женской Лиги чемпионов группы В ЦСКА на домашней площадке сыграл вничью с «Кримом». Встреча закончилась со счетом 21:21.
ЦСКА, набравший семь очков в шести матчах, занимает четвертое место в группе Лиги чемпионов.
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
Первый групповой турнир. Группа A
Боруссия Д (Германия) — Эсбьерг (Дания) — 29:32 (14:20)
Первый групповой турнир. Группа B
ЦСКА (Россия) — Крим Меркатор (Словения) — 21:21 (11:12)
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