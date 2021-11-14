ЦСКА сыграл вничью с «Кримом» в матче Лиги чемпионов

В матче седьмого тура предварительного этапа женской Лиги чемпионов группы В ЦСКА на домашней площадке сыграл вничью с «Кримом». Встреча закончилась со счетом 21:21.

ЦСКА, набравший семь очков в шести матчах, занимает четвертое место в группе Лиги чемпионов.

Гандбол

Лига чемпионов. Женщины

Первый групповой турнир. Группа A

Боруссия Д (Германия) — Эсбьерг (Дания) — 29:32 (14:20)

Первый групповой турнир. Группа B

ЦСКА (Россия) — Крим Меркатор (Словения) — 21:21 (11:12)