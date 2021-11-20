«Ростов-Дон» одержал победу, ЦСКА проиграл в женской Лиге чемпионов
19:42
Российские клубы «Ростов-Дон» и ЦСКА провели матчи в рамках женской Лиги чемпионов. Ростовчанки на своей площадке победили хорватскую «Подравку» — 34:23.
Московский клуб в гостях уступил словенскому «Криму» — 21:24.
Гандбол
Лига чемпионов. Женщины
Первый групповой турнир. Группа A
Ростов-Дон (Россия) — Подравка (Хорватия) — 34:23 (18:12)
Первый групповой турнир. Группа B
Крим Меркатор (Словения) — ЦСКА (Россия) — 24:21 (11:10)
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