Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 16:22

Невероятный гол в мини-футболе! Игрок «Тюмени» забил пяткой с острого угла

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Андрей Батырев.
Фото МФК «Тюмень».

«Тюмень» на своем поле упустила победу над КПРФ (3:3) во втором матче 3-го тура российской мини-футбольной суперлиги.

В составе «Тюмени» хет-трик оформил Андрей Батырев. Причем один из мячей получился просто шедевральным: голкипер ввел мяч в игру рукой, бросив его на Батырева. Футболист поймал его на углу площадки и в одно касание, стоя спиной к воротам, пяткой пробил в верхний угол. Голкипер КПРФ не ожидал такой ловкости со стороны соперника и не успел среагировать.

«Тюмень» в шести проведенных матчах нынешнего чемпионата по-прежнему идет без побед, с 2 очками сибиряки занимают 9-е место в турнирной таблице. В активе КПРФ 11 очков, москвичи на второй строчке.

В субботу в очном матче этих команд победу одержали игроки КПРФ (2:4).

МФК КПРФ
МФК Тюмень
0
Читайте также
Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве
«Я предал футбол — и был наказан. Боль страшная». Истории про ярчайшего российского тренера
Обломки морских беспилотников в Севастополе подняты на поверхность
Российские войска нанесли удар по центру подготовки спецопераций ВСУ под Николаевом
Украина хочет через США добиться поставок военной помощи от Израиля
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В АМФР объяснили, почему российский игрок «Бенфики» не смог въехать в Румынию
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости