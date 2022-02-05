Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 10:52

«Эти горе-болельщики приехали, чтобы провоцировать». Фетисов — о поведении украинских фанатов на Евро

Фетисов отреагировал на поведение украинских фанатов на Евро по мини-футболу
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о поведении украинских болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу против России (2:3).

«Спорт и болельщики — это разные вещи. Игра была достаточно жесткая. Наверняка, эти люди ехали специально, чтобы спровоцировать. В спорте много всего происходит — политические оскорбления, оскорбления команд. Когда идут разные беды, чего только не наслушаешься. Эти горе-болельщики специально приехали, чтобы провоцировать. Чем больше мы будем о них говорить, тем больше таких ситуаций будет. Наши ребята молодцы, бились до конца! А про остальных надо забыть», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее, 4 февраля, во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Украина украинские болельщики выкрикивали оскорбительные кричалки, а после окончания встречи освистали российских футболистов.

В финале 6 февраля Россия сыграет с Португалией.

Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
Вячеслав Фетисов
1
0
Читайте также
Украинцы приехали болеть против России, а не за своих. Репортаж с резонансного полуфинала Евро
Модный провал на Олимпиаде: итальянцы пришли в балахонах, французам испортили фигуры, а у россиян первое золото – за костюмы
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Владимир Соловьев о победе сборной России по футзалу над Украиной: «Они попрыгали, а мы их уделали»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости