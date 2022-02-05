Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о поведении украинских болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу против России (2:3).

«Спорт и болельщики — это разные вещи. Игра была достаточно жесткая. Наверняка, эти люди ехали специально, чтобы спровоцировать. В спорте много всего происходит — политические оскорбления, оскорбления команд. Когда идут разные беды, чего только не наслушаешься. Эти горе-болельщики специально приехали, чтобы провоцировать. Чем больше мы будем о них говорить, тем больше таких ситуаций будет. Наши ребята молодцы, бились до конца! А про остальных надо забыть», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее, 4 февраля, во время полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу Россия — Украина украинские болельщики выкрикивали оскорбительные кричалки, а после окончания встречи освистали российских футболистов.

В финале 6 февраля Россия сыграет с Португалией.